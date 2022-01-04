حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 4-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يتمتع بشخصية مرنة رغم التبدل السريع الذي يحدث لحالته المزاجية باستمرار، ومن أبرز مميزاته أنّه يمتلك قدرة كبيرة على التواصل مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل الحظ يدفعك اليوم لتبادل الحوار والأفكار المفيدة، وتبدو حاضر الذهن منفتحا.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

رغم التشوش.. تبدو اليوم ساحرا ومتألقا وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة العالمية نيكول كيدمان، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يونيو.