الإعدام شنقا للمتهم بقتل صديقه بسبب 12 ألف جنيه في الدقهلية «فيديو»
كتب:
صالح رمضان
04:16 م | الثلاثاء 04 يناير 2022
محكمة جنايات المنصورة
قضت محكمة جنايات المنصورة ، بمحافظة الدقهلية، اليوم، وبإجماع آرائها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل صديقه من أجل سرقة 12 ألف جنيه كانت بحوزته ، وذلك بعد ورود رأى مفتى الجمهورية قتل المجنى عليه "على عزت علي محمد البرلسي" عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض العدة سلاح ابيض "سكين" ، وقام بمهاتفة المجنى عليه ، مواعدا اياه على اللقاء ليستدرجه لأحد الاماكن النائية بعيدا عن أعين الانام، و ما أن ظفر به وجه له طعنة واحدة فاستقرت بأعلى مقدمة عنقه سارحا بسكينه لأسفل العنق ناحرا اياه نحرا غائرا مبتغيا بذلك ازهاق روحه.
صدور الحكم بإعدام المتهم بقتل صديقه
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال احمد صالح، رئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشارين فاروق محمد فخري، علي أحمد مشهور، رامي منصور عباس، وسكرتارية أحمد الحنفي، وزكريا محمد السيد، ووليد الكردي وذلك في القضية رقم 7451 لسنة 2021 جنايات مركز شربين والمقيدة برقم 533 لسنة 2021 كلى شمال المنصورة.
إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة قتل صديقه
وكان المستشار حسام الدين مصطفى معجوز المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية أحال المتهم "حافظ عبد الحافظ سيد أحمد منصور" ، " محبوس"، 42 عاما، سائق ومقيم مركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات بالمنصورة ، لأنه في يوم 16/3/2021 بدائرة مركز شربين قتل المجنى عليه "على عزت علي محمد البرلسي" عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك الغرض العدة سلاح ابيض "سكين" ، ناحرا اياه نحرا غائرا مبتغيا بذلك ازهاق روحه، فافترش على اثرها المجنى عليه الأرض مضرجا بدمائه مفارقا للحياة فنال بذلك مقصده، ومحدثا الإصابات، الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به و التي اودت بحياته
واقترنت بتلك الجناية وتقدمتها جناية اخري هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل المجنى عليه اذ انه قـام بمهاتفتـه ومواعدته على التلاقي موهما اياه بقدرته على استثمار ما بحوزته من مبلغ مالي "12 ألف جنيه" و تحقيق ربح سريع له مستغلا ثقل كاهله بالديون، وانخدع المجنى عليه لذلك وتوجه الي حيث افاده، متمكنا بتلك الوسيلة الخادعة من استدراجه إلى أحد الاماكن النائية بعيدا عن أعين الأنام مباعدا فيما بينه وبين ذويـه بقصـد العبث به.
وقد ارتكبت تلك الجناية محل الاتهام الأول تأهبا وتسهيلا لارتكاب جنحة هي أنه في ذات الزمان والمكان، سرق المنقولات "مبلغ مالي 12 ألف جنيه - هاتف محمول" المبينين وصفا وقـدرا بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه إذ أنه وما أن أتم قتل المجنى، حتى تمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على متعلقاته الشخصية وامواله قاصدا من ذلك تملكهما لنفسه، كما أحرز المتهم بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاح ابيض وهو المستخدم في ارتكاب جريمته .