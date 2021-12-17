صحة القليوبية: إعدام 268 كيلو أغذية فاسدة منعا لتداولها بالأسواق

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية بالاشتراك مع مكتب الأغذية بالعبور حملة مكبرة للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة العبور، وأسفرت الحملة عن التوصية بغلق منشأتين لعدم استيفاء أحدهما للاشتراطات الصحية والأخرى لعدم وجود ترخيص.

تحرير 24 محضر مخالفة شهادات صحية

وجرى تحرير عدد 24 محضرا لعدم حمل المشتغلين بالأغذية لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وتحرير عدد 3 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية وإعدام 268 كيلو مواد غذائية فاسدة تم ضبطها في الحملة لمنع تداولها في الأسواق وعرض الضبط علي وكيل النائب العام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات

وترأس هذه الحملة سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ومحمد عبدالمعطي مراقب أول الأغذية بالمديرية ومفتشي الأغذية علاء السباعي مراقب أول الأغذية بالعبور وإيهاب الفريد مفتش الأغذية وأحمد مبروك مفتش الأغذية.

وكيل وزارة الصحة: استمرار الحملات المكثفة

وأكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في بيان للمديرية، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة القليوبية.

أضاف وكيل الوزارة في بيان المديرية أن الحملة تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، واستكمالًا للحملات المكثفة علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والضرب بيد من حديد علي المخالفين بمحافظة القليوبية وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة وسامي رجب كبير مراقبي الأغذية بمديرية الصحة.