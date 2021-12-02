إعدام نصف طن أغذية ولحوم فاسدة وغلق 3 منشآت مخالفة في الدقهلية

شنت مكاتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، حملة على منافذ بيع وتداول الأغذية بمدن الدقهلية، تمكنت خلالها من إعدام نصف طن أغذية مختلفة بين الطازج والمجمد والخضروات والفاكهة، وتم سحب 32 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي‎، كما تم المرور على 10 منشآت غذائية وضبط حوالي 131 كيلو أغذية فاسدة بمدينة المنصورة، واستهدفت الحملة مقاصف جامعة المنصورة، وتم ضبط أغذية فاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمي بها.

تكثيف حملات مراقبة الأغذية

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جرى تكليف إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ وأماكن تداول الأغذية في نطاق مدن الدقهلية، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

المرور على 10 منشآت غذائية في المنصورة

وأضاف «مكي»، في بيان صحفي، أنه في هذا الإطار تم عمل مرور على 10 منشآت غذائية بمدينة المنصورة ، تبين أن منها 3 دون ترخيص، وعدد 3 منشآت بها خطر داهم تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، حيث تم المرور على منشأة غذائية وضبط 50 كيلو أرز جاف منتهي الصلاحية وبه تغير في الخواص «سوس»، و11 كيلو كبد وقوانص دون بيانات وبها تغير بالخواص، وكذا 15 كيلو لحوم مجمدة متغيرة في الخواص ودون بيانات.

وأشار إلى أنه تم تحرير عدد 2 محضر لمدير المنشأة لوجود نقص شديد في اشتراطات مكان تجهيز الطعام للنزلاء وعدم حمل شهادة صحية، وتم إخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات، وتلاحظ أن مكان التجهيز دون أبواب ووجود قوارض وقطط في مكان التجهيز وكسور وتشققات في الحوائط بها حشرات وعدم وجود سلات قمامة جميع أواني الطبخ المستخدمة لا تصلح للطهي، وتم إبلاغ الجهات المعنية بضرورة الغلق لحين إتمام الإصلاحات وتوافر الاشتراطات.

المرور على مقاصف جامعة المنصورة

وأشار إلى أنه تم المرور على مقاصف جامعة المنصورة، حيث تم ضبط 25 كيلو صدور فراخ، و12 كيلو قطع دجاج متبلة، و12 كيلو كبدة و5.6 كيلو جبنة شيدر، وذلك للتغير الشديد في الخواص وعدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 6 محاضر جنحة صحية، وإعدام نصف طن أغذية مختلفة بين الطازج والمجد والخضروات والفاكهة، وتم سحب 32 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وبذلك يكون إجمالي الأغذية المضبوطة 131.28 كيلو جرام.

وأكد «مكي» استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، مشددا على تطبيق القانون لردع المخالفين.