وادي التلعة.. شلالات ومناظر طبيعية تولد من رحم الأمطار بجنوب سيناء

تُعتبر مدينة سانت كاترين التابعة لمحافظة جنوب سيناء، غنية بالثروات الطبيعية التي تمتلكها، تنفرد المدينة الصغيرة عن باقي مدن مصر فهي مرتفعة عن مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر، وتحاصرها الجبال الشاهقة.

الأمطار التي تعرضت لها مصر الفترة الماضية، تُعتبر عيدا بالنسبة لأهالي جنوب سيناء بصفة عامة وسانت كاترين بصفة خاصة، لأن المواطنين يعتمدون على هذه المياه في الشرب والزراعة، وكل الاقتصاد القائم بالمدينة بخلاف السياحة قائم على المياه.

كميات كبيرة من الأمطار سقطت على المدينة أنعشت الخزان الجوفي للمياه، وفقا لما قاله أشرف النمر مدير بحوث المياه بجنوب سيناء، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن»، أن المياه التي سقطت والثلوج تكفي احتياجات المواطنين لسنوات.

شلالات مياه وادي التلعة

قال رمضان الجبالي من أبناء مدينة الجبالية، لـ«الوطن»، إنه عقب انتهاء الأمطار والسيول توجه برفقة أصدقائه إلى منطقة شهيرة يطلق عليها وادي التلعة، وهو أحد أهم الوديان في المدينة لأنه يضم حدائق خضراء ونباتات عطرية وطبية.

وأضاف أن الرحلة إلى وادي التلعة استغرق قرابة ساعتين فقط سيرا علي الأقدام وطوال الرحلة تشاهد مناظر طبيعية وحدائق خضراء، موضحا أن مياه الأمطار تتسبب في حدوث شلالات مياه حيث تتجمع المياه في الوديان وتجري وسط الصخور والجبال لتتحول إلى شلالات مياه طبيعية لا يوجد لها مثيل.

ودعا رمضان المصريين والأجانب لزيارة الوادي الذي يعتبر واحة طبيعية ومشاهدة شلالات المياه الطبيعية.

انتعاش السياحة في الموسم الشتوي

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، إن الموسم الشتوي بالمدينة ينعش السياحة، حيث يفضل العديد من المصريين والعرب زيارة المدينة في فصل الشتاء لمشاهدة الثلوج المتساقطة على جبل موسى وباقي المدينة.

وقال إن المدينة استقبلت 6000 سائح خلال هذا الأسبوع، ما يشير إلى أن زيادة الإقبال السياحي بالرغم من انخفاض درجات الحرارة لأقل من الصفر طوال الليل.

وأوضح أن المدينة على اتصال دائم بكل العاملين في مجال الدليل البدوي والأنشطة المرتبطة بالسياحة لإزالة أي عوائق والتدخل في حالة الطوارئ.