هيئة الدواء: تصدينا للخلطة السحرية لعلاج البرد.. «مسكن وكورتيزون»

قال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء، إن الهيئة بذلت جهود كبيرة لمواجهة بما يسمى الخلطة السحرية لعلاج البرد، متابعًا أن الهيئة انتبهت في الفترة الأخيرة إلى أهمية تكثيف نشرات الوعي لدى المواطنين لمواجهة الوصفات الطبية الخاطئة.

التوعية بمخاطر خلطة البرد السحرية

وأضاف عصام، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التشريعات الطبية تحتاج بجانبها إلى حملات لتكثيف الوعى لدى المواطنين.

وأكد عصام، أن الخلطة السحرية لعلاج البرد هي عبارة عن مسكن وكورتيزون، مشددًا على ضرورة التثقيف باعتباره الحل لمواجهة أغلب المشكلات المتعلقة بتداول الدواء، داعيًا لجنة الصحة برئاسة اشرف حاتم بزيارة هيئة الدواء ومعاملها.

منع تناول جرعات المضادات الحيوية في الوريد بالصيدليات

وكانت لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة قد ناقشت عددا من طلبات الإحاطة الخاصة بتداول الأدوية وبيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك قيام غير المتخصصين ببيع الأدوية بدون روشتة أو الرجوع إلى الطبيب المختص بمتابعة حالة المريض.

وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة إلى ضرورة استصدار قرار وزاري لمنع تناول جرعات المضادات الحيوية عن طريق حقن الوريد في الصيدليات واقتصارها الحصول على هذا العلاج في المستشفيات.

مواجهة ظاهرة تداول الأدوية دون روشتة طبية

وقال الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء، إن هناك اتجاه لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الأنترنت، مشيرًا إلى دور هيئة الدواء المصرية في ضبط عدد من الأدوية المغشوشة المتداولة عبر الأنترنت، وإبلاغ الجهات المختصة.

وأكد الخطيب على أهمية التشديد على التفتيش الصيدلي التابع لوزارة الصحة لضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الأدوية دون روشتة طبية أو على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة المضادات الحيوية نظرًا لخطورتها على صحة المواطن في حال وصفها من غير المتخصصين.

تداول الأدوية عبر مواقع التواصل

وكان النائب عاطف مغاوري مقدم طلب الإحاطة قد أشار إلى خطورة تداول الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال اجتماع اللجنة :أننا في حاجة ماسة لضبط بيع الأدوية عن طريق الصيدليات، متسائلا: من له الحق في كتابة الدواء، لافتًا إلى أن هناك أدوية بئر سلم وهو الأمر الذي يتعارض مع المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المصريين.