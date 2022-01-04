شقيق عادل إمام: «الزعيم صحته زي الفل ويستمتع بحياته مع أحفاده»

قال المنتج عصام إمام، إن شقيقه الفنان عادل إمام، بصحة جيدة، ويمارس حياته بشكل طبيعي وهادئ، نافيًا كل ما تردد عن تعرض الزعيم لأزمات صحية خلال الفترة السابقة، وتأكيده أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

شقيق عادل إمام: الزعيم راجع لجمهوره قريب

وأشار عصام إمام، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الزعيم صحته «زي الفل» ويستمتع بالجلوس بصحبة أحفاده والحديث معهم ومتابعتهم والوقوف على أحوالهم، وبالتالي غير صحيح أنه يمر بأي وعكات صحية، مضيفًا «إن شاء الله يرجع لجمهوره قريب».

وتسبب اختفاء عادل إمام عن الساحة الفنية منذ عرض أخر أعماله الدرامية في رمضان 2020 وهو مسلسل فلانتينو، في فتح باب الشائعات حول حالته الصحية وإصابته بأزمات متكررة، وهو ما نفاه شقيقه وتأكيده أن الزعيم في أفضل حال.

عصام إمام: مفيش أزمة بين الزعيم ومحمد رمضان

وكان بعض رواد السوشيال ميديا، تناقلوا مقاطع لأغنية محمد رمضان «متعودة»، والتي طرحها في بداية الشهر الجاري، وتحمل في بدايتها صوت عادل إمام وجزء من عبارته الشهيرة «متعووودة» دايمًا من مسرحية شاهد ماشفش حاجة، وأن هذا الأمر تسبب في غضب الزعيم.

وأوضح شقيق عادل إمام، أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وأن الزعيم لم يغضب من مثل هذه الأمور لأنه تعود عليها كثيرًا، وفي النهاية الجميع أسرة فنية واحدة، وبالتالي ليس هناك ما يدعو لكل هذه الضجة.