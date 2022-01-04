شقيق الزعيم: لا توجد أزمة بين عادل إمام ومحمد رمضان.. «احنا أسرة فنية واحدة» (فيديو)

تصدرت أزمة الفنان عادل إمام ومحمد رمضان، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد طرح الأخير أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «متعودة» على موقع المشاهدات يوتيوب، بصحبة المطرب الجزائري سولكينج، خصوصًا وأن الكلمة تعد من أشهر إفيهات الزعيم والتي رددها على خشبة المسرح من خلال مسرحية شاهد ماشفش حاجة.

شقيق الزعيم: عادل إمام لا يغضب من أحد

وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا، مقاطع من أغنية محمد رمضان وسولكينج والتي بدأت بصوت عادل إمام وعبارته الشهيرة بالمسرحية «متعووودة دايمًا»، واعتبر بعضهم أن ذلك بمثابة تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية للزعيم ولأعماله الشهيرة، فيما قلل البعض من وجود أزمة، خاصة وأن عادل إمام من أشهر نجوم الفن ودائمًا ما يتم إعادة استعمال «إفيهاته».

من جانبه قال المنتج عصام إمام، شقيق عادل إمام، في تصريحات لـ«الوطن» إن الزعيم ليس غاضبًا كما ردد البعض على السوشيال ميديا، لأن الأمر ليس جديدًا عليه، وكثيرًا ما يتم استخدام عباراته وإفيهاته الشهيرة بأكثر من طريقة في عالم الفن «احنا كلنا أسرة فنية واحدة، وبالتالي مفيش مشاكل نهائي».

أغنية محمد رمضان وسولكينج تقترب من 2 مليون مشاهدة

وحققت أغنية متعودة للفنان محمد رمضان وسولكينج، والتي جرى طرحها على موقع المشاهدات يوتيوب مع بداية عام 2022 ما يزيد عن مليون و700 ألف مشاهدة، وبدأت الأغنية بجملة الفنان سعيد طرابيك والذي يجسد شخصية وكيل النيابة في مسرحية شاهد ماشفش حاجة وهو يقول «الست عنايات متعودة تعمل سهرات في البيت»، ليرد عادل إمام قائلًا: «متعوودة دايمًا».