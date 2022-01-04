«الواد وأبوه» يعيد عادل إمام للسينما بعد غياب 12 عاما

استقر الفنان عادل إمام، على فيلم «الواد وأبوه» ليعود من خلاله إلى شاشة السينما بعد غياب 12 عاما، وذلك بصحبة نجله محمد إمام.

وقال المنتج عصام إمام: «هتولى مسئولية إنتاج هذا الفيلم الذي لا يزال في مرحلة الفكرة، ولم يكتمل بناؤه بعد، ولكن يتحمس الزعيم لهذا الفيلم بشدة ويسعى لتقديمه في أقرب وقت، وهو من إخراج رامي إمام».

عادل إمام لم يختار العمل الدرامي الذي يعود به في رمضان

وفيما يتعلق بعالم الدراما، قال عصام إمام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنان عادل إمام، يقرأ عددا من السيناريوهات، ولكن لم يستقر على عمل درامي بعينه للعودة به في رمضان 2022، وفور اختياره لعمل قوي يبدأ تنفيذه على الفور.

ويعد فيلم زهايمر، الذي تم إنتاجه عام 2010، آخر أعمال الزعيم عادل إمام السينمائية، بينما خاض آخر أعماله الدرامية من خلال مسلسل فلانتينو، الذي عرض في رمضان 2020، أمام دلال عبد العزيز وداليا البحيري وسمير صبري، وهو من إخراج رامي إمام.

ونفى شقيق عادل إمام، غضب الزعيم مما تداوله بعض متابعي السوشيال ميديا، من مقطع من أغنية محمد رمضان والجزائي سولكينج، التي بدأت بصوت عادل إمام وعبارته الشهيرة بالمسرحية «متعووودة دايمًا»، واعتبر بعضهم أن ذلك بمثابة تعدي على حقوق الملكية الفكرية للزعيم ولأعماله الشهيرة، وتأكيده أن الزعيم ليس غاضبًا كما تردد، لأن الأمر ليس جديدًا عليه، وكثيرًا ما يتم استخدام عباراته وإفيهاته الشهيرة بأكثر من طريقة في عالم الفن، وفي النهاية الجميع أسرة فنية واحدة.