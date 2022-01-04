الأرصاد: استمرار الشبورة والطقس البارد حتى الخميس المقبل

قال الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة دائمًا تحذر من الشبورة الكثيفة التي تكون خطورتها أحيانًا أكثر من الأمطار الغزيرة، مبينًا أن الشبورة تمتد لمسافات طويلة على الطرق السريعة ويتم التحذير منها باستمرار أثناء قيادة السيارات.

زيادة الشبورة الأيام المقبلة

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم الثلاثاء، أنه رغم حالة استقرار الأرصاد إلا أن الشبورة كثيفة وتصل إلى حد الضباب خاصة في فترة الصباح من الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا التي تكون أقل رؤية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية، ولا يمكن للشخص أن يرى أبعد من 500 متر.

وتابع شاهين أن غرفة الأزمات تتابع الأحوال الجوية بشكل دائم، وخاصة أن الشبورة مستمرة حتى يوم الخميس المقبل، لافتًا إلى أن الغرفة تنوه قبل الشبورة بـ 48 ساعة لكي يأخذ الأفراد احتياطاتهم.

عدم وجود فرصة لسقوط الأمطار

وأوضح رئيس مركز التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء مستمرة ويتحسن الطقس بمجرد انتهاء الشبورة الصباحية ولكن الطقس بادر في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح وحتى الآن لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار على القاهرة أو مختلف المحافظات الأيام المقبلة.

والجدير بالذكر شهدت مختلف محافظات الجمهورية أمطارا يوم الجمعة الماضي طوال اليوم واقتصرت يوم السبت على محافظات الوجه البحري، ثم عادت الأمطار مرة أخرى يوم الأحد وهطلت على القاهرة الكبرى.