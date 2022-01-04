خريطة انتشار الشبورة المائية والضباب الأيام المقبلة.. انعدام في الرؤية

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، شهدتها كل المناطق خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسقوط الأمطار الغزيرة، التي صاحبها سقوط لحبات البرد، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية، تعلن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، إذ توضح هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أماكن انتشار الشبورة المائية والضباب

حددت هيئة الأرصاد الجوية المناطق المتوقع أن ينتشر بها الشبورة والضباب بدءا من غد، والتي جاءت كالتالي:

الأربعاء 5 يناير

من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة، بدءًا من الساعة 4 صباحا حتى الساعة 8 صباحا، قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما أنه من المتوقع أن يكون هناك شوائب عالقة نهارا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

من الخميس 6 يناير وحتى السبت 8 يناير

من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة بدءا من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

من الأحد 9 يناير إلى الاثنين 10 يناير

من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة من الساعة 4 صباحا إلى 8 مساء على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وغرب البلاد على فترات متقطعة.

كما حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة اتخاذ الحذر الكافي عند الخروج في الصباح الباكر، وعلى السائقين والأشخاص الذين يتحركون بسياراتهم اتخاذ الحذر عند القيادة، بعد أن نشرت عددا من الفيديوهات للشبورة والضباب في الكثير من المناطق المختلفة.