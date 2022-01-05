كل ما تريد أن تعرفه عن إجازة 7 يناير للقطاعين الحكومي والخاص

بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بمنح موظفي الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم غد الخميس 6 يناير2022 إجازة رسمية بأجر بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ، بدلا من يوم الجمعة 7 يناير2022 اليوم الأساسي.

قرار وزير القوى العاملة بمنح الخميس إجازة رسمية بأجر بدلا من الجمعة

كما أعقب ذلك قرار محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمنح العاملين بالقطاع الخاص غدا الخميس المقبل 6 يناير إجازة رسمية بأجر، مساواة بأقرانهم في القطاعات الحكومية والعام والأعمال العام.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، ضوابط وقواعد الحصول على إجازة وعطلة رسمية لمناسبة دينية أو قومية ، ومن بينها إجازة عيد الميلاد غدا الخميس بدلا من يوم الجمعة، وذلك على النحو التالي :

قوانين العمل: استحقاق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية

- نصت المادة 47 من قانون الخدمة المدنية للعاملين بالحكومة، على استحقاق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجر مماثل مضاف إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

- كما نصت المادة على أن أحكامها تسري على غير المسلمين بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين، وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

يجوز تشغيل العاملين بالقطاع الخاص يوم العطلة الرسمية.. بشروط

- نصت مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، وغيرها المنظمة لأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، ومنها المادة 52 على استحقاق لإجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى 13 يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.