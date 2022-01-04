الديهي للمصريين: لدينا فرصة تاريخية لتحقيق أحلامنا في عهد السيسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدولة المصرية لديها فرصة تاريخية لتحقيق أحلامها في عهد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفرصة لإعادة وضع كان معوجًا، «علينا أن نقتنص الفرصة فإذا لم نحقق أحلامنا الآن لن تتحقق»، ويجب أن نرفع سقف طموحاتنا وأحلامنا ونجتهد ونجد لتحقيق هذه الأحلام، مناشدًا المصريين بصياغة أحلام قومية وطنية جماعية، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

ثروة إيلون ماسك تتخطى الـ300 مليار دولار

وأضاف «الديهي»، أن ما يجري في مصر محاولة لتهيئة جميع الظروف للنجاح والانطلاق وبناء الدولة والخروج من عقار الدائرة الجهنمية جهل وفقر وتخلف، مؤكدًا أن ثروة إيلون ماسك تتخطى الـ 300 مليار دولار بعد أن حققت أسهم شركته «تسلا» للسيارات ارتفاعًا بنسبة 30.5 مليون دولار، خلال يوم واحد، والتي تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار بما يعادل مرتين ونصف الناتج المحلي الاجمالي لمصر.

ما حققته شركة إيلون ماسك خلال يوم واحد ما يعادل صادرات مصر خلال عام

وأشار الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن من بين أحلام مصر هو تحقيق صادرات بـ100 مليار دولار، وما تحقق حتى الآن 31 مليار دولار، بزيادة عن العام الماضي 27% وبزيادة 10 مليار دولار عن عام 2014، فما حققته شركة إيلون ماسك خلال يوم واحد ما يعادل صادرات مصر خلال عام.