السعودية تعطل الدراسة في بعض مدارس الرياض بسبب إصابات كورونا

أعلنت جريدة «اليوم»، السعودية، عن تعليق الدراسة في أربعة مدارس بالعاصمة الرياض، بعد رصد حالات إصابة بفيروس كورونا، وأشارت الصحفية إلى أنّ قرار تعليق الدراسة حضوريا اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء، جاء بعد توصية مديري المدارس باقتصار الدراسة على منصات التعليم الإليكتروني.

وأوضحت الصحيفة أنّ وزارة التعليم السعودية، منحت في وقت سابق، مديري المدارس صلاحية تعليق الدراسة بعد التأكد من عدد الإصابات المؤكدة، من خلال الصلاحيات الممنوحة لمدير المدرسة في تطبيق «توكلنا»، بالتنسيق مع إدارات التعليم والقطاعات الصحية في المحافظة لضمان سلامة الطلاب والطالبات وهيئة التدريس.

وزارة الصحة السعودية: المملكة تشهد ارتفاعا بنحو 70% في عدد إصابات كورونا

وفي سياق متصل، كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تسجيل 2585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل حالتي وفاة، كما أعلنت عن تعافي 375 حالة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 543,129 حالة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، إنّ المملكة تشهد ارتفاعا بنحو 70% في عدد إصابات كورونا، وأضاف أن الإرتفاع في الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 50% خلال يوم واحد، مشيرا إلى أن أن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في البلاد يشهد تسارعًا عاليًا في الارتفاع .

#الصحة تعلن عن تسجيل (2585) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (375) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (543,129) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/ltwCJFN8bQ — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) January 4, 2022

وزير الصحة السعودى: نتوقع زيادة الأعداد المصابة بكورونا الأيام القادمة

من جانبه، وعلى حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، قال وزير الصحة السعودي، «فهد الجلاجل»، اليوم: «نرصد حالياً ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا ونتوقع زيادتها خلال الأيام القادمة، اللقاحات أثبتت فعاليتها في تخفيف الأعراض ودخول المستشفيات»، وعبر عن قلقه على الفئة التي لم تستكمل جرعاتها قائلا: «أغلب من في العناية المركزة لم يستكملوا التحصين».

نرصد حالياً ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا ونتوقع زيادتها خلال الأيام القادمة.

إلا أن اللقاح -ولله الحمد- أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض ودخول المستشفيات، وقلقنا على فئة لم تستكمل جرعاتها، فأغلب من في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين، حفظ الله الجميع بحفظه. — فهد الجلاجل (@FahadAlJalajel) January 4, 2022

المملكة تعيد تشديد الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

يذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، إعادة تشديد الإجراءات الوقائية المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في المملكة، عبر الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة، اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم الخميس الماضي 30 ديسمبر.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان سابق لها، أنّ هذا القرار يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.