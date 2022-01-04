طقس 72 ساعة.. شبورة كثيفة وانعدام الرؤية على تلك المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، اليوم الثلاثاء، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

شبورة تصل لحد الضباب

وبالنسبة للشبورة المائية، تكون كثيفة وقد تصل لحد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ويكون هناك شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة ليوم الخميس، تتكوّن الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن طقس الجمعة، فمن المتوقع تكوّن شبورة مائية صباحا أيضًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 6 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.