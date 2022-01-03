تكلفة «مشروعات الكهرباء» في 7 سنوات.. نقلت مصر من الظلام إلى النور

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قيمة تكلفة مشروعات الخطط الحالية والمستقبلية، التي نفذتها الوزارة، للتغلب على مشكلات قطاع الكهرباء، خلال 7 سنوات منذ عام 2014 حتى الآن.

مشروعات تدعم شبكات النقل والتوزيع

واستعرضت وزارة الكهرباء، في بيان صادر عنها تفصيليا، تكلفة المشروعات التي جرت لتدعيم شبكات النقل والتوزيع والطاقات المتجددة، إضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي التي تنفذها كالآتي:

بالأرقام.. مشروعات تدعيم شبكات النقل والتوزيع

- 355 مليار جنيه تكلفة مشروعات انتاج الكهرباء شاملة استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي والتي بلغت 32 مليار جنيه.

- 75 مليار جنيه تكلفة مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء.

- 38 مليار جنيه تكلفة مشروعات شبكات توزيع الكهرباء متضمنة تحويل خطوط الجهد المتوسط المارة اعلي الكتلة السكنية إلى كابلات أرضية

إجمالي تكلفة مشروعات النقل والتوزيع والشبكات

- 468 مليار جنيه، تكلفة مشروعات إنتاج الكهرباء شاملة استثمارات القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، وتكلفة مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء اضافة الي تكلفة مشروعات شبكات توزيع الكهرباء متضمنه تحويل خطوط الجهد المتوسط المارة اعلي الكتلة السكنية الي كابلات ارضية

- 70 مليار جنيه تكلفة مشروعات طاقات متجددة «قطاع خاص- استثمار أجنبي» تحت الإنشاء.

- 383 مليار جنيه، تكلفة مشروعات المحطة النووية بالضبعة، إضافة إلى مشروع الضخ والتخزين.

- 40 مليار جنيه، تكلفة مشروعات الهيدروجين الأخضر «1400 ميجاوات».

- 37 مليار جنيه، تكلفة مشروعات تطوير مراكز التحكم بقطاعات النقل والتوزيع.

- 60 مليار جنيه مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار «السعودية- اليونان- قبرص- السودان- الأردن»

إجراءات للتغلب على مشكلة العجز في القدرات

وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها، للتغلب على مشكلة العجز في القدرات في صيف 2014، أكثر من 6000 ميجاوات، وهي كالآتي:

- 3636 ميجاوات تم إضافتها خلال 34 أسبوع «8.5 شهر» من خلال تنفيذ خطة عاجلة.

- 4250 ميجاوات، إجمالي قدرات باستكمال محطات.

- 1840 ميجاوات، تم إضافتها لرفع كفاءة المحطات دون استخدام وقود إضافي.

- 14400 ميجاوات، تم إضافتها خلال عامين ونصف، بالتعاقد على تنفيذ 3 محطات توليد عملاقة.