أمطار غزيرة في شمال سيناء.. والمحافظ يحذّر من أعمدة الكهرباء

شهدت قرى ومدن محافظة شمال سيناء، أمطار غزيرة فجر اليوم، ومستمرة حتى اللحظة لكن بشكل متقطع. ولم تؤثر الأمطار على حركة المارة والسيارات في الشوارع الرئيسية بمدينة العريش، حيث بدأ مجلس المدينة تسليك بيارات الصرف الصحي قبل أسبوع.

20 سيارة جاهزة لمواجه أي طارئ في العريش

بدوره، أكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس ومدينة العريش، أنّ هناك 20 معدة من سيارات المجلس وشركة المياه والصرف الصحي، على أتم الاستعداد للتدخل السريع، سواء لشفط المياه الراكدة حال تساقطها، أو فتح الشوارع المغلقة وأزالة أي ركام في الشوارع.

وأضاف رئيس المجلس، أنّ سيارات الشفط واللوادر جاهزة تماما، ولجان المرور تتفقد الشوارع وتكتب تقارير مفصلة بشأن حالة الطقس، كما أنّ سيارات التدخل السريع موجودة حسب الحاجة في جميع المناطق، سواء إغلاق الشوارع أو انقطاع ووقوع أي من أعمدة الكهرباء، أو ما يعيق حركة مرور الأهالي والسيارات.

محافظ شمال سيناء يحذّر من أعمدة الكهرباء

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حذّر قبل أسبوعين في بيان سابق عنه، الأهالي، من الاقتراب من أعمدة الإنارة وقت سقوط الأمطار، موضحا أنّ بعض الأسلاك قد تتسبب في ماس كهربائي.

وطالب المحافظ، أصحاب السيارات، بالسير على مهل في الطرق السريعة بطريق السفر، مشيرا إلى أنّ الطريق زلق عند سقوط الأمطار.

وتستمر الأمطار في السقوط حتى اللحظة بشكل ما بين متوسط وخفيف، مع استمرار إغلاق المحلات التجارية والأسواق حتى اللحظات الأولى من صباح اليوم، خوفا من زيادة حدة الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.