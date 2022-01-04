محافظة القاهرة: نقل 4 آلاف أسرة لحي «معًا» وإخلاء عزبة أبو قرن

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إن أجهزة المحافظة انتهت من نقل 4 آلاف أسرة وإخلاء عزبة «أبوقرن» بمصر القديمة، المصنفة من المناطق غير الآمنة وتمت إزالتها ضمن خطة القضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل وتوفير حياة كريمة لهم، حيث جرى نقل سكان عزبة «أبوقرن» الملاصقة لمسجد عمرو بن العاص إلى مدينة «معا» بالسلام، لافتا إلى أنه تم تعويض أصحاب الأنشطة التجارية من محلات وورش وعددهم يصل لـ700 نشاط تجارى، كما تمت إزالة العقارات التي وصل عددها لـ 1400 عقار.

ضم أرض عزبة «أبوقرن» لحدائق الفسطاط

وأضاف «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أرض عزبة أبو قرن سيتم الاستفادة منها واستغلالها ضمن تطوير مشروع حدائق الفسطاط بمصر القديمة لزيادة المساحات الخضراء واستيعاب الأنشطة والألعاب الترفيهية والاهتمام بتشجيع الحرف التراثية، وإضافة عناصر الجذب السياحي، نظرا لأهمية الموقع المجاور لمجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة.

القضاء على البؤر العشوائية

وأشار «عوض» إلى أن محافظة القاهرة تحظى بوجود عدد كبير من المشروعات وفى مقدمتها القضاء على البؤر العشوائية وتوفير حياة كريمة لآلاف الأسر بالعاصمة، وتوفير وحدات سكنية مجهزة لهم في الأسمرات وروضة السيدة زينب والمحروسة ومعا وغيرها من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها لاستيعاب أكبر عدد من الأسر.

إزالة البؤر العشوائية بالعاصمة

وأوضح سكرتير مساعد محافظة القاهرة، أنه جرى الانتهاء بشكل كبير من إزالة أغلب البؤر العشوائية بفضل دعم وتوجهات الدولة والقيادة السياسية لتوفير حياة أفضل لكل مواطن، لافتا إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو أوشكت على الانتهاء من تشطيب وحدات الإسكان البديل تمهيدا لعودة الأسر وتسليمهم وحدات وفق رغباتهم السابقة، بالإضافة إلى منطقة سور مجرى العيون التي تمت إزالتها ونقل المدابغ الموجودة بها وجار تطويرها على أحدث مستوى لتتماشى مع الطابع الحضاري والتاريخي لتلك المنطقة.