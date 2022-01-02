القاهرة: الانتهاء من إخلاء وإزالة 1600 عقار ونشاط تجاري بعزبة أبو قرن

انتهت أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة من إزالة نحو 1600 عقار ونشاط تجاري من عزبة أبو قرن في نطاق حي مصر القديمة؛ وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للأسر ونقلهم إلى وحدات سكنية جاهزة في مشروع «معا» بالسلام، التي تتوفر فيه كل الخدمات والمرافق من تعليمية وترفيهية وصحية ورياضية واجتماعية ومساحات خضراء.

محافظة القاهرة: الإخلاء هدفه تغيير حياة المواطنين

وقالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نعمل على قدم وساق لنقل الأسر، ورغم أجواء الطقس الصعبة من أمطار وخلافه، فأن أعمال إخلاء العقارات ونقل السكان مستمر من أجل حياة كريمة وآمنة لهم حيث القضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطن للأفضل على رأس أولويات القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة تعمل في هذا الإطار».

آخر تطورات العمل في مشروع حدائق الفسطاط

وأكدت نائب المحافظ، خلال جولتها على متابعة أعمال الإزالة المستمرة بشكل يومي من أجل الانتهاء منها وتسليم الأرض للجهات المختصة بمشروع حدائق الفسطاط الذي بدأ من محيط جامع عمرو بن العاص ومساحته تصل لـ500 فدان كأكبر مسطح أخضر ترفيهي وسط القاهرة لجذب السياح والمواطنين بالقاهرة التاريخية وسيكون على أعلى مستوى من الخدمة والتطوير وإضافة أنشطة متنوعة ودعم للحرف.

وأشارت إلى أن أعمال اليوم أسفرت عن هدم عقارين، وتم الانتهاء من نقل أغلب السكان ومن حق كل مواطن أن يحيا حياة كريمة مع استمرار العمل وفق جدول زمني محدد رغم موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد حاليا.

وتابعت أن مشروع معا بالسلام مخصص لاستيعاب سكان العشوائيات من أبو قرن حيث يضم اكتر من 4700 وحدة سكنية جاهزة بكل الأدوات والأثاث لاستقبال الأسر مع توافر الخدمات.