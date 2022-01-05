حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 5-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يتميز بكونه قادر على الموازنة بين جميع أمور حياته، كما أنه شديد الكرم، ما يزيد من القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

تتمتع اليوم بنظرة أشمل للأمور، وتجذبك طموحات وآمال مختلفة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالرغبة في دعم ومشاركة من تحبهم في أهدافهم وأحلامهم.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.