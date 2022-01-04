حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 4-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان من الشخصيات الوحيدة، فبسبب ميله الدائم إلى التوازن بين الصح والخطأ يجعله مستمعا رائعا للآخرين، لكنه لا يستطيع التحدث عن مشاعره أو حالته خوفًا من أحكام الآخرين المسبقة.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

المريخ وعطارد داعمان ويساعدانك على عرض آرائك بدبلوماسية ووضوح.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل مع من حولك بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.