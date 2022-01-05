ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات خلال العام 2021

خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر نوفمبر من العام المنصرم 2021، سجَّل معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع ارتفاعًا بنسبة وصلت إلى 28.21% بعدد 261,593 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020، حيث سجَّلت عدد 204,035 مركبة؛ حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن»، ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا للسيارات داخل السوق المحلية منذ بداية العام 2021 وحتى نوفمبر المنصرم، وهي بالترتيب حسب تقرير الأميك:

ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات خلال 2021

-شيفروليه، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 46,719 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 40,177 مركبة.

-نيسان، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 24,761 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 18,429 مركبة.

-هيونداي، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 23,048 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 17,608 مركبات.

-تويوتا، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 23,036 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 20,894 مركبة.

-إم جي، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 22,086 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 12,422 مركبة.

-سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 19,558 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 5,237 مركبة.

-كيا، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 14,470 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 9,479 مركبة.

-شيري، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 14,155 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 8,746 مركبة.

-فيات، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 13,723 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 11,788 مركبة.

-بيجو، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 11,617 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجل عدد 6,634 مركبة.