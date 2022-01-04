المنتخب يؤدي تدريبا مسائيا.. وانضمام صلاح وتريزيجيه غدا

أدى المنتخب الوطني تدريبًا مسائيًا، ركز على النواحي البدنية بإحدى القاعات المتخصصة بمقر إقامته، ضمن برنامجه خلال معسكره المغلق، حتى موعد سفره إلى الكاميرون، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

شارك في المران جميع اللاعبين الذين جرى اختيارهم للسفر، فيما ينتظر أن ينضم إليهم غدًا الأربعاء، محمد صلاح ومحمود حسن «تريزيجيه»، في حين تقرر أن يكون تدريب الغد مغلقًا.

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