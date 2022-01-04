شقيق عادل إمام ينفي شائعات مرض الزعيم: يحضر لفيلم جديد «الواد وأبوه»

نفى عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، الشائعات التي تداولها رواد السوشيال ميديا بشأن مرور الزعيم عادل إمام بوعكة صحية، موضحًا أن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة، إذ إن الزعيم عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ويقوم باللعب مع أحفاده، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «TeN».

الفنان عادل إمام يعيش حياته بصورة طبيعية

وأضاف عصام إمام أن شقيقه يعيش حياته بصورة طبيعية، معربًا عن دهشته من انتشار شائعات تتعلق بحالة الفنان عادل إمام الصحية، مناشدا الصحفيين تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، «أنا زهقت من هذه الشائعات.. لو لا قدر الله في حاجة هنقول مش هنخبي، لو كان التريند هييجي بإنك تشهر بصحة حد يبقى ده مش تريند».

فيلم أسري قريبًا للفنان عادل إمام

وأوضح شقيق الفنان عادل إمام أن الفنان قضى ليلة رأس السنة مع أسرته، وهو حاليا يقرأ فيلما جديدا بعنوان «الواد وأبوه»، وسيكون من بطولة عادل إمام ومحمد إمام وإخراج رامي إمام، واصفا العمل الفني الجديد بـ الفيلم الأسري.

ويعد فيلم زهايمر، الذي أنتجه عام 2010، آخر أعمال الزعيم عادل إمام السينمائية، بينما خاض آخر أعماله الدرامية من خلال مسلسل «فلانتينو»، الذي عرض في رمضان 2020، أمام دلال عبد العزيز وداليا البحيري وسمير صبري، وهو من إخراج رامي إمام.