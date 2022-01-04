السعودية تفتح باب تصحيح أوضاع الصقور المجهولة حتى 4 أبريل

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، فتح الباب لتصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر، وذلك ابتداء من 4 يناير، حتى 4 إبريل 2022.

تصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر عبر خدمة إصدار شهادات الملكية في منصة فطري

وأوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أن تقديم طلبات تصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر، يجرِ عبر خدمة إصدار شهادات الملكية في منصة فطري، وأن تتوافق الطلبات مع الاشتراطات والضوابط المحددة لذلك، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن صحيفة اليوم.

وأشار المركز، إلى أن ذلك يأتي تطبيقا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، ولإتاحة الفرصة لملاك الصقور مجهولة المصدر لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع النظام واللائحة، ولمساعدتهم والتسهيل عليهم في إصدار التراخيص أو الجوازات مستقبلا.

ويشير موقع روح السعودية، الذي تقوم عليه الهيئة السعودية للسياحة، إلى أن الصيد بالصقور، كان جزءً لا يتجزأ من تاريخ البدو في شبه الجزيرة العربية لمدة 10000 عام - حتى أن علماء الآثار كشفوا عن أدلة على طيور بين بقايا حضارة المقر الحجرية الحديثة الموجودة في المنطقة.

الصقور كانت هامة للبقاء في المناخات الصحراوية والآن تعكس المكانة الاجتماعية

وعلى الرغم من أن الصقور كانت هامة للبقاء في المناخات الصحراوية القاسية، فقد تم حظر الصيد في معظم أنحاء المنطقة الصحراوية منذ عام 1975. ولكن لا تزال المسابقات مستمرة؛ فاليوم أصبح الصيد بالصقور هواية شعبية واسعة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وفي حين يربط العديد الصيد بالصقور بأفراد العائلة المالكة والنخبة الأثرياء في المنطقة، إلا أنها لا تزال تلعب دوراً رئيسياً في نسيج الحياة السعودية المحلية. وحصد مهرجان الملك عبد العزيز للصقور لعام 2019، الذي أقيم بالقرب من الرياض في ديسمبر، لقب موسوعة غينيس للأرقام القياسية بحضور مذهل بلغ 2350 صقرًا.

وتجيب لولوة الرشيد، وهي مرشدة سياحية، عن سؤال لماذا يعكس امتلاك صقر المكانة الاجتماعية؟، قائلة: في أجزاء كثيرة من العالم، إذا كان شخص ما يمتلك حصاناً، فهذا أمر مرموق، وهكذا يرى الناس الصقور هنا، وتضيف: إن الصيد بالصقور مهم جداً هنا. إنها نقطة جذب رئيسية في المملكة العربية السعودية بسبب تقاليدها.