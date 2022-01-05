«فيديوهات مفبركة وثروة في الطريق».. تفاصيل النصب على 14 شخصا لشراكة «مسيز كاثرين»

اعترف «إ. ك»، 45 عاما، يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بأوروبا، بتفاصيل قيامه بالنصب على 14 مواطنا بالقاهرة، بحجة أنه أرملة أجنبية تدعى كاثرين، وأن زوجها توفي في أوكرانيا وترك لها ثروة تقدر بـ60 مليون دولار وأنها ترغب في شريك مصري مخلص لاستثمار أموالها في مصر والإقامة في مصر بشكل دائم.

في أوكرانيا

وقال المتهم في التحقيقات التي باشرتها مع مباحث الأموال العامة، إنه يقيم في مصر ويجيد اللغة العربية، حيث كان له أصدقاء عديدون من العرب في أوكرانيا وعدد من الدول التي عمل بها في مجال الإنشاءات، ونتيجة اتهامه في قضية قام بالهرب والتنقل بين عدد من البلدان حتى وصل إلى مصر.

صورة لسيدة في مطعم

وأضاف أنه لم يجد عملا مناسبا له فقرر العمل بالنصب، حيث أنشأ صفحات إلكترونية احتيالية باسم إحدى السيدات على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، تدعى كاثرين، وأرفق بالصفحة صورة كان قد التقطها في مطعم خارج لمصر لإحدى السيدات

خزائن حديد

وتابع أنه استخدم تلك الصفحات في عمليات احتيالية من خلال إرسال طلبات صداقة عشوائية والتعارف على المواطنين من مرتادي تلك المواقع وإيهامه لهم بأنه يمتلك ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغب في إرسالها للمجني عليهم بقصد استثمارها بالبلاد في أعمال مختلفة نظير حصولهم على عمولة مالية، وحتى يتمكن من إقناع ضحاياه يرسل مقاطع فيديو «مفبركة» لخزائن حديدية بداخلها مبالغ مالية عملات أجنبية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التي ستتولى نــقل تـــلك الأموال إلى البلاد.

شركة الشحن

ووفقا للتحريات يقوم المتهم بالإتصال بالمجنى عليهم منتحلاً صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالى المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة وتم تسليمها لقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى ، طالباً منهم إيداع مبالغ مالية كرسوم فى أحد الحسابات البنكية التى تم إعدادها خصيصاً لهذا الغرض.

سقوط المتهم

تم إستهداف وأمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة الجيزة ، وضبط بحوزته هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على صفحات إلكترونية إحتيالية على شبكة "الإنترنت" بروابط إيميلات إلكترونية خاصة بالمتهم و محادثات نصية على برامج التواصل الإجتماعى تؤكد نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على ضحاياه و برامج خاصة بتعديل الصور وإدخال كتابات عليها للنصب على الضحايا و صور إيداعات نقدية من عدة أشخاص بمبالغ مالية مختلفة.

14 ضحية

تم الاستدلال على 14 من المجنى عليهم، واستدعاء أحدهم وتبين أنه أحد الأشخاص ومقيم بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وبسؤاله قرر قيام المتهم المذكور بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب الإجرامى بمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بتحويل المبالغ المالية حصيلة نشاطه الإجرامى إلى حسابات بنكية خارج البلاد.