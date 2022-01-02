الشبورة تتسبب في وقوع حوادث طرق بالفيوم.. 36 مصابا حتى الآن

شهدت محافظة الفيوم، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة الشبورة المائية وكثافتها، ما تسبب في انخفاض الرؤية على الطرق الرئيسية والفرعية بالمحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، كما امتلأت السماء بالغيوم، وساد طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء، فيما تسبب انخفاض الرؤية في وقوع العديد من الحوادث خصوصاً على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابة 36 شخصاً حتى الآن، بينما نصحت إدارة مرور الفيوم المسافرين بتجنب السفر اليوم وتأجيله لحين تحسن حالة الطقس وزوال الشبورة.

طقس الفيوم اليوم.. شبورة وبرودة

وسيطر طقس بارد على جميع أنحاء محافظة الفيوم، وسجلّت درجة الحرارة 19 درجة نهاراً تنخفض تدريجياً بحلول المساء إلى 11 درجة، فيما غطت السماء سحب كثيفة مع انخفاض الرؤية بسبب كثافة الشبورة المائية التي بلغت 70% طبقاً لتصريح هيئة الأرصاد الجوية، في ظل عدم وجود رياح والتي بلغت سرعتها 10 كيلو متر في الساعة، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة إلى 56%.

تحذيرات قوية للمسافرين

وحذرت إدارة مرور الفيوم المواطنين من السفر على طريق مصر الفيوم، أو طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، وتأجيل السفر لحين انتهاء الشبورة، أو السير ببطئ وتشغيل الانتظار خلال السير حتى يتمكن القادم خلفه من رؤيته ولا يصطدم منه بالخلف، وحتى يتمكن من رؤية من هو أمامه تجنباً لوقوع الحوادث.

إصابة 36 في حوادث تصادم

وأُصيب 36 شخصاً في حوادث تصادم على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل كمين الروس صباح اليوم، أبرزها حادث تصادم سيارتين إحداهما بيجو والأخرى نصف نقل ما أسفر عن إصابة العشرات بإصابات خطيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما تم إزالة آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.