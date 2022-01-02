مصرع 4 وإصابة 2 في حوادث متفرقة بالغربية

لقى 4 أشخاص مصرعهم وإصابة 2 آخرين في 3 حوادث متفرقة شهدها عدد من الطرق بمدن ومراكز محافظة الغربية، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وجرى التحفظ على الجثث داخل مشرحة مستشفى طنطا الجامعي والمحلة، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثث لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهم.

دراجة نارية وسيارة نقل

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يتضمن وقوع حادث سير على طريق طنطا قطور الدولي، بين دراجة نارية وسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع شخصين كانا يستقلان الدراجة النارية، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهما.

طريق المحلة المنصورة

كما شهد طريق المحلة - المنصورة الدائري انقلاب دراجة نارية يستقلها رجل وزوجته، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدان توازنه ما أسفر عن مصرعهما، وتم التحفظ على الجثتين في مشرحة مستشفى المحلة العام.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنهما.

طريق قطور

وعلى الطريق الفرعي قطور - الشين، أصيب شخصين بكدمات وكسور متفرقة في الجسد بسبب انقلاب سيارة ربع نقل، وتم نقلهما إلى مستشفى قطور المركزي لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم رفع حطام جميع الحوادث من نهر الطرق وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى.