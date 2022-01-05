خبير أرصاد: الضباب يغطي القاهرة.. وأمطار بالإسكندرية الأسبوع المقبل

قال الدكتور علي قطب، خبير الأرصاد الجوية وأستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إنه يتم تقييم فصل الشتاء بعد انتهائه وليس في الوقت الحالي لذا لا يمكن القول إنه أصعب شتاء، لافتا إلى أن هناك موجة برد وأمطار استمرت 13 يوما، ولكن في الوقت الحالي معدل درجات الحرارة تقل بدرجة واحدة من الصباح عن المساء.

لا يوجد بحث علمي يشير إلى أن الشتاء الحالي الأكثر برودة

وأضاف «قطب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «CBC» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، مساء أمس الثلاثاء، أنه لا توجد بحوث علمية توضح أن فصل الشتاء هذا أكثر برودة من الفصل الماضي ولكن هناك توقعات بسيناريو بوجود انخفاض في درجات الحرارة في المساء وتصل في الصعيد إلى 6 درجات وفي القاهرة إلى 7 درجات، موضحا أن درجة الحرارة اليوم كانت 19 درجة ولكن فترة سطوع الشمس تكون قليلة.

زيادة الضباب والغيوم غدا على القاهرة

وأوضح خبير الأرصاد الجوية وأستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أن الرياح هادئة في الليل وهذا يزيد الضباب في القاهرة والشبورة، موضحا أن غدا سيوجد غيوم ستؤثر على شمال الصعيد وستسطع الشمس لفترات قليلة.

فرص لتساقط الأمطار على الإسكندرية بداية الأسبوع المقبل

وأشار خبير الأرصاد الجوية وأستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إلى أن القاهرة وشمال الصعيد لا توجد فيهما فرص تساقط الأمطار لأن التوزيعات تشير إلى استقرار الطقس وفرصة الأمطار ستبدأ السبت المقبل لتكون خفيفة على الإسكندرية وليس على القاهرة أو محافظات القاهرة الكبرى المختلفة.