توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار خفيفة وشبورة على بعض الطرق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك خلال الفترة من 3 يناير وحتى 5 من الشهر نفسه.

حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

وبحسب خبراء الأرصاد، فأن حالة طقس تكون معتدلة، الإثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للدفء على جنوبي سيناء والصعيد، أما خلال ساعات الليل، يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتتكون في الساعات الأولى من الصباح الباكر شبورة على بعض الطرق تكون كثيفة في بعض الأحيان، بالإضافة إلى تساقط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق وتنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن يومي الثلاثاء والأربعاء، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوبي سيناء والصعيد، بينما طقس الليل شديد البرودة على جميع الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتتكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 3 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 08.