عقوبات الغشاشين في امتحانات الجامعات.. منها إلغاء المادة الأولى

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة امتحانات الفصل الدراسي الول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مع التأكيد على ضرورة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على تطبيق قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات؛ فيما يتعلق بمنع غير المطعمين والحاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات للفصل الدراسي الأول، مع التأكيد على ضرورة تطبيق قانون تنظيم الجامعات تجاه الطلاب الغشاشين.

الجامعات: ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة وأثناء الامتحانات

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستنطلق الأسبوع المقبل بمختلف الكليات بالجامعة، مع التشديد على تطبيق إجراءات وقواعد المجلس الأعلى للجامعات بشأن مواجهة تفشي ظاهرة فيروس كورونا، وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة، لافتا إلى أنه جرى اتخاذ كل الإجراءات المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أبرزها منع دخول غير المطعمين من دخول الامتحانات.

الجامعات: محضر الشغب يترتب عليه إلغاء المادة فقط ويحال للتحقيق

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من الإجراءات سيتم تطبيقها تجاه الطلاب الغشاشين بمختلف الكليات حال الرصد، موضحا أنه جرى التشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة النقالة داخل لجان الامتحانات ومن يتم ضبطه يتم اتخاذ الإجراءات المشددة وعمل محضر غش أو محضر شغب له حسب الحالة «الضبطية»، لافتا إلى أن قرار محضر الغش يتمثل في إلغاء المادة أو المواد التالية لها وحرمانة من داخل باقي المواد، مضيفاً أنه في حال عمل محضر الشغب سيتم إلغاء المادة فقط ويحال للتحقيق.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، على الالتزام بكل الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى التشديد على ضرورة تطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن منع غير المطعيمن من دخول الامتحانات؛ والتأكيد على ضرورة تطبيق قرارات قانون تنظيم الجامعات تجاه الغشاشين، وذلك وتطبيق العقوبات وفقاً لحالة الضبطية، سواء بالحرمان من امتحان المواد أو مادة واحدة أو أو الحرمان من مواد التيرم، أو الفصل النهائي، وذلك وفقاً لحالة الضبطية وما تسفر عنه نتائج التحقيقات.