مديريات التعليم تنتهي من استعدادات امتحانات التيرم الأول 2022

كثفت المديريات التعليمية من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ خلال شهر يناير الجاري، طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي شددت على ضرورة إنهاء الإدارات التعليمية من وضع أسئلة الامتحانات الخاصة بمراحل النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، موضحة أنها أرسلت ضوابط وضع الأسئلة المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لموجهي المواد في جميع المراحل التعليمية حتى يتمكنوا من وضع أسئلة الامتحانات على أساسها.

توجيهات بالتركيز على مخرجات التعلم في المقرر الدراسي

وأكد الدكتور أشرف محمد، مدير إدارة روض الفرج التعليمية، أنه جرى الانتهاء من الاستعدادات كافة المتعلقة بالامتحانات وطباعة امتحانات صفوف النقل، موضحاً أن الأسئلة وضعت وفق مواصفات الورقة الامتحانية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات، مطالبا الطلاب بالتركيز على مخرجات التعلم في المقرر الدراسي.

وأضاف «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط وتراعي الظروف التي تمر بها الأسر بسبب فيروس كورونا، مؤكداً أنه تم إعداد قوائم نهائية بأسماء الطلاب وتوزيعهم على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي في اللجان الامتحانية.

مراجعة الدروس من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة

من جانبه، أكدت أمل علي، مدير إدارة مصر الجديدة التعليمية، أن الإدارة تابعت مع جميع المدارس الاستعدادات النهائية للامتحانات، موضحة أنه تم الانتهاء من وضع الأسئلة وطباعة الامتحانات، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للامتحانات ومراجعة الدروس من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

وأضافت «أمل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تقيس مستويات مختلفة من الطلاب سواء الضعيف أو المتوسط أو المتفوق، مؤكدة أن الأسئلة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأشار مصطفى عبده مدير إدارة غرب القاهرة، إلى أنه سيتم حجب نتيجة الطالب في حالة عدم سداده للمصروفات الدراسية، مؤكداً أن الإدارة شددت على جميع المدارس بضرورة الالتزام بضوابط عقد الامتحانات سواء من ناحية الإجراءات ضد فيروس كورونا أو من ناحية معايير وضع الأسئلة.

وفي سياق متصل، طالب المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أولياء أمور الطلاب بضرورة الانتهاء من سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية قبل انطلاق الامتحانات، لافتاً إلى أنه غير مسموح لأي مدرسة منع الطالب من دخول الامتحانات.