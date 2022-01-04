10 تعليمات جديدة من «التعليم» بشأن امتحانات ثانية ثانوي 2022

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، 10 تعليمات مهمة وجديدة، بشأن امتحانات التيرم الأول لثانية ثانوي 2022، المقرر عقدها اعتبارا من الأحد 23 يناير الجاري حتى يوم 3 فبراير المقبل، موضحا أن الامتحانات تعقد بالنظامين الإلكتروني والورقي، والهدف الرئيسي من هذه التقييمات، التعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديد، التي تستهدف قياس فهم مخرجات التعلم.

وترصد «الوطن» في السطور التالية 10 تعليمات من «التعليم» بشأن امتحانات ثانية ثانوي 2022:

10 تعليمات من «التعليم» بشأن امتحانات ثانية ثانوي 2022

- الامتحانات تعقد إلكترونيا على مستوى الجمهورية.

- 70% من الدرجات للأسئلة الموضوعية على أجهزة التابلت.

- 30% من الدرجات للأسئلة المقالية التي تعقد ورقياً في المدارس.

- الامتحانات تعقد في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

- غير مسموح لأي طالب باصطحاب أي كتب أو مذكرات خارجية للجنة الامتحانية.

- يعقد امتحان ورقي في حالة مواجهة الطالب لأي مشكلات تقنية.

- الامتحانات تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

- يمكن للطالب الاطلاع على الكتب الإلكترونية على أجهزة التابلت أثناء الامتحان.

- أي محاولة للغش في الامتحانات ترحم الطالب من فرصة التعلم والتدريب.

- تعقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، إن امتحانات التيرم الأول لثانية ثانوي، امتحانات تيرم عادية، وتهدف إلى تدريب الطلاب على كيفية تحقيق مخرجات التعلم من المقرر الدراسي، وغير مسموح لأي طالب بالغش، مشددا على جميع الطلاب، بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن منصة حصص مصر التعليمية، وفرت تدريبات مكثفة للطلاب قبل الامتحانات، مشددا على الطلاب بضرورة متابعتها، لافتا إلى أنه غير مسموح لأي معلم من معلمي الحصة بالمشاركة في أعمال الامتحانات سواء بالإشراف أو تصحيح الامتحانات الورقية التي تعقد في المواد الأساسية.