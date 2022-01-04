10 تعليمات من «التعليم» بشأن امتحانات الترم الأول لأولى ثانوي 2022

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 10 تعليمات بشأن امتحانات الترم الأول للصف الأول الثانوي 2022، موضحاً أن الامتحانات ستعقد إلكترونياً وورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، مؤكداً أنه جرى توفير مراجعات مكثفة للطلاب على منصة حصص مصر التعليمية للاستعداد الجيد للامتحانات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن امتحانات الترم الأول لأولى ثانوي 2022 تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحاً أن الامتحانات تشمل أسئلة مقالية في المواد الأساسية مثل مادة اللغة العربية ومادة اللغة الإنجليزية، ويتم وضعها من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية.

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التأكيد على جميع الإدارات التعليمية بضرورة وضع أسئلة مقالية لامتحانات الترم الأول لأولى ثانوي 2022 مبسطة ولا تشمل أي تعقيد، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن زمن الإجابة على الامتحانات المقالية ضمن الوقت المحدد للإجابة على أسئلة الامتحان كاملة.

10 تعليمات بشأن امتحانات الترم الأول لأولى ثانوي 2022

- تعقد إلكترونياً وورقياً.

- الأسئلة الإلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية وتشمل 70% من الدرجات.

- توضع الأسئلة المقالية من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية.

- الأسئلة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

- الامتحانات تعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

- يمكن للطالب الاطلاع على الكتب المتاحة على أجهزة التابلت.

- غير مسموح لأي طالب باصطحاب الكتب الورقية في اللجنة الامتحانية.

- الامتحانات عادية ولا تتضمن أي أسئلة معقدة.

- غير مسموح لمعلمي الحصة بالمشاركة في هذه الامتحانات.

- الأسئلة المقالية يتم تصحيحها في المدرسة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إرسال مواصفات الأسئلة المقالية للمديريات التعليمية، حتى يتم وضع الأسئلة وفق هذه المواصفات، مشددة على ضرورة إتباعها بدقة.