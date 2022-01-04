«التعليم» تعلن توزيع درجات امتحانات «أولى وثانية» ثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل توزيع درجات مواد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، موضحة أن الامتحانات ستعقد ورقياً وإلكترونياً، وتخصص نسبة 70% من الدرجات للامتحان الإلكتروني ونسبة 30% للامتحان الورقي، مؤكدة أنه سيتم عقد الامتحانات في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وأضافت الوزارة في مستندات رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، أن الامتحانات المقالية تعقد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لوجود ضرورة حتمية لذلك بجانب الاختبار الإلكتروني، مؤكدة أنه تم تعديل خرائط الاختبار لجميع المواد الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوي وتوحيد النسب المئوية المخصصة لكل من الاختبار الإلكتروني والاختبار الورقي.

توزيع درجات امتحانات الصف الأول الثاني

وأوضحت الوزارة أن الأسئلة المقالية في اللغة العربية مخصص لها 15 درجة والإلكترونية 35 وفي اللغة الأجنبية الأولى 12 درجة و28 للإلكتروني، وفي الرياضيات 12 درجة للورقي و28 للإلكتروني وفي اللغة الأجنبية الثانية 7 درجات للورقي و23 للإلكتروني، وفي الفلسفة والمنطق 6 درجات وفي الجغرافيا 6 درجات وفي التاريخ 6 درجات وفي الكيمياء 6 درجات، وفي الفيزياء 6 درجات والأحياء 6 درجات وبالنسبة للإلكتروني مخصص له 14 درجة وذلك بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي

ونوهت إلى أنه بالنسبة لامتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية، تم تخصيص 15 درجة للأسئلة المقالية في اللغة العربية و35 للأسئلة الإلكترونية واللغة الأجنبية الأولى 28 للإلكتروني و12 للورقي، واللغة الأجنبية الثانية 20 للإلكتروني و10 للورقي والرياضايت 28 للإلكتروني و12 للورقي والفيزياء 21 للإلكتروني و9 للورقي وكذلك الأمر بالنسبة للفيزياء والكيمياء والأحياء وتطبيقات الرياضيات، أما بالنسبة للشعبة الأدبية في التاريخ 23 للإلكتروني و7 للورقي وعلم النفس والفلسفة والجغرافيا للورقي 9 والإلكتروني 21 درجة.