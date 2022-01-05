شروط وخطوات فتح حساب مصرفي بالبنك الأهلي إلكترونيا من المنزل

أعلن البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية، عن إتاحة خدمة جديدة للعملاء تمكنهم من فتح حساب مصرفي في أي وقت ومن أي مكان في مصر من خلال موقع البنك الأهلي المصري وأنت في منزلك، وهي متاحة فقط لأي فرد مصري بلغ 21 عاما فأكثر «غير محتفظ بأي حساب مصرفي باسمه قائم طرف البنك».

شروط فتح حساب مصرفي بالبنك الأهلي

وأشار البنك الأهلي عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنّ هذه الخدمة متاحة لأي من الأفراد المصريين 21 عاما فأكثر «غير محتفظ بأي حساب مصرفي باسمه قائم طرف البنك»، المقيم داخل جمهورية مصر العربية ولديه بطاقة رقم قومي ساري الصلاحية ويستطيع القراءة والكتابة بنفسه «يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام الرقم القومي المدون بمستند جواز السفر الساري (ولا يمكن تقديم طلب فتح الحساب باستخدام رقم جواز سفر)».

وهذه الخدمة غير متاحة لطلب فتح حساب: «بموجب توكيل لقاصر، أو على سبيل الهبة».

خطوات فتح حساب مصرفي بالبنك الأهلي

- يتم إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول الخاص بك.

- يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول«مع مراعاة عدم الإفصاح عنه».

- يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك والمراد تسجيله طرف البنك مرتين.

- يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على عنوان البريد الإلكتروني «مع مراعاة عدم الإفصاح عنه»، والتحقق من استقبال البريد الإلكتروني في العناصر المهملة «Junk folder».

- يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب.

- التأشير بالاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام.

- يتم استقبال بريد إلكتروني على بريدكم الذي تم تسجيله.

ولتقديم المستندات المطلوبة واستيفاء التوقيع الحي لاستكمال الإجراءات، يوفر البنك الأهلي المصري الخيارين الآتيين:

زيارة أحد فروع البنك الأهلي المصري

1. زيارة أحد فروع الخدمة الإلكترونية ويكون لك حق اختيار اليوم والموعد المناسب لزيارة الفرع وفي حال عدم زيارتك في اليوم والموعد الذي تم اختياره، سيقوم البنك بإلغاء الطلب تلقائيًا ويمكن تقديم طلب جديد.

2. زيارة أحد الفروع التقليدية الأنسب لك: وطلب مقابلة مدير التجزئة المصرفية شخصيًا أو من ينوب عنه ليقوم بتوجيهك للزميل المختص لسرعة تنفيذ طلبك، علما بأنّه حال عدم زيارة الفرع في مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، سيقوم البنك بإلغاء الطلب تلقائيًا ويمكنكم تقديم طلب جديد.

طلب زيارة موظف بنك إلى المكان المحدد من جانبك

وأوضح البنك أنّ طلب الزيارة متاحة حاليًا في بعض المحافظات فقط، كما أنّها متاحة فقط لكبار السن «60 عامًا فأكثر»، الإناث، ولأي من ذوي الاحتياجات الخاصة «بشرط أن يكون مُقدم الطلب لديه القدرة على التعبير عن إرادته ويستطيع القراءة والكتابة بنفسه».

وفي هذا الاختيار، يقوم موظف البنك بالتواصل معك على الهاتف المحمول الذي تم تسجيله بطلبك «خلال يومين عمل» وذلك لتحديد موعد الزيارة وإخطارك بتجهيز المستندات المطلوبة «أصل + صورة» لاستكمال إجراءات طلب فتح الحساب، وفي حال عدم إمكانية التواصل معك أو عدم إمكانية تحديد موعد للزيارة أو عدم إمكانية تجهيز المستندات المطلوبة، فسوف يقوم البنك بإلغاء الطلب تلقائيا ويمكنك تقديم طلب جديد.