نقل جثمان مصري توفى بالسعودية إلى أرض الوطن على نفقة الدولة

وصل صباح اليوم الأربعاء، جثمان الشاب المصري أحمد محمد توفيق من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية المتوفي في السعودية نتيجة توقف القلب والتنفس إلى أرض الوطن برفقة شقيقه، ضمن رحلة لشركة مصر للطيران أقلعت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض فجر اليوم.

تقرير من مكتب التمثيل العمالي بتفاصيل نقل جثمان الشاب المصري

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريراً بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى نقل جثمان الشاب المصري المتوفى إلى مصر على نفقة الدولة، استجابة لمناشدة شقيق المتوفى لوزير القوى العاملة.

سعفان: موجود لخدمة جميع العاملين المصريين في الخارج

ولفت إلى أن الوزير قال في مكاملة هاتفية جمعته بشقيق المتوفى، «الراحل أخويا وربنا يصبركم وأنا هنا موجود لخدمتكم وخدمة كل العاملين المصريين في الخارج، وتليفوني الخاص متاح لأبناء مصر بالخارج في أي وقت»، منوها بأن الاتصال جرى دون ترتيب.

شقيق المتوفى يشكر الحكومة المصرية في رسالة صوتية

ونوه الملحق العمالي بأنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض، لتنفيذ تكفل الدولة بشحن الجثمان إلى مصر.

وفي السياق نفسه، قال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية، إنه جرى صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهيني بشمال الرياض أمس الثلاثاء بعد صلاة العصر، ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات الشحن.

وكشف نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية عن أن شقيق المتوفى أرسل رسالة صوتية إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجه فيها الشكر والتقدير على إصدار تعليماته للملحق العمالي بالرياض أحمد رجائي لنقل المتوفى على نفقة الدولة.

وقال إن وزير القوى العاملة تواصل هاتفيا مع شقيق المتوفى المقيم بالرياض، حيث قدم له واجب العزاء.