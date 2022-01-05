ضبط 349 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال شهر

ضبطت الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء 348 ألف و983 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد في حملات مكبرة على مدار شهر، شنتها المباحث بفروع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، وجرى تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابات المختصة التي تولت التحقيقات.

تغليظ عقوبة سرقة التيار لردع المخالفين

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أنّ القانون غلّظ عقوبة سرقة التيارالكهربائي لردع المخالفين والحفاظ على حق المواطن والدولة في نفس الوقت.

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إلى أنّ العقوبات التي بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوي جميع المحافظات في تطبيقها للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي نصت على كالتالي:

- تصل عقوبة سرقة التيار الكهربائي إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.

- يمكن الجمع بين العقوبتين الحبس والغرامة لمن استولى التيار الكهربائي بغير حق.

- تزيد مدة الحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائي حيث تصل إلى ما لا يقل عن سنة حبس، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

- تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي خلال فترة السرقة، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى للمحاكمة.

كيفية حساب الاستهلاك لسارقي التيار الكهربائي

وأوضح المصدر الآليات والطرق التي تتبعها شركات توزيع الكهرباء بمختلف المحافظات لاحتساب قيمة الغرامات وفقا لتعديلات القانون الجديد كالتالي:

- غرامة سرقة التيار، للمتهم نفسه، تُحسب بعد حساب متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة وذلك لمدة عام.

- بالنسبة لغرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير تكون خمسة أضعاف متوسط الاستهلاك الشهري وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام كامل.