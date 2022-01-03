لكل الشرائح.. طريقة حساب فاتورة الكهرباء للمنازل عن شهر يناير 2022

بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع الفروع بالمحافظات تحصيل قيمة استهلاك الفواتير عن شهر يناير 2022 للعدادات التقليدية من المشتركين.

و يبحث عدد كبير من المشتركين عن الطرق التي أتاحتها شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات لإجراء عملية حساب فاتورة الاستهلاك عن شهر يناير الجاري 2022.

كيفية احتساب حساب يناير 2022 للقطاع المنزلي

وكشفت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» قطاع السادات، التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون من أصحاب العدادات التقليدية لكيفية حساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2022 للقطاع المنزلي، إضافة إلى رسوم خدمة العملاء من خلال اتباع الآتي:

أولا: استهلاك 50 كيلووات ساعة = 25 جنيها‏

‎‏‎ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيه

مقابل خدمة عملاء = 1 جنيه

‎‏ثانيا : استهلاك 100 كيلووات ساعة = 55 جنيها

‏‎‏‏ 50 كيلو × 48 قرشًا = 24 جنيهًا

‏‎ 50 كيلو × 58 قرشًا = 29 جنيهًا‏‎

‎‎مقابل خدمة عملاء = 2 جنيه

‏ثالثا: استهلاك 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه

‏ 150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيهات

‏ رابعا: استهلاك 200 كيلووات ساعة = 160 جنيه

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 6 جنيها

‏خامسا: استهلاك 250 كيلووات ساعة = 218 جنيها

‏ 200 × 0.77 = 154 جنيهًا

50 × 1.06 = 53 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‏ ‎‏

سادسا: استهلاك 300 كيلووات ساعة = 271 جنيها

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

100 × 1.06 = 106 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها ‎‏

‎‏سابعا: استهلاك 350 كيلووات ساعة = 324 جنيها

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

150 × 1.06 = 159 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 11 جنيها

‏ثامنا: استهلاك 400 كيلووات ساعة = 392 جنيها

‏200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

50 × 1.28 = 64 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها

‎‏ تاسعا: استهلاك 450 كيلووات ساعة = 456 جنيها

‏ 200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏ ‎150 × 1.06 = 159 جنيهًا

100 × 1.28 = 128 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها‏

عاشرا: استهلاك 500 كيلووات ساعة = 520 جنيها

200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏ ‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

150 × 1.28 = 192 جنيهًا ‎

مقابل خدمة عملاء = 15 جنيها ‎‏

حادي عشر :استهلاك 600 كيلووات ساعة = 648 جنيها

‎ ‏‎200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

250 × 1.28 = 320 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‎‏

ثاني عشر : استهلاك 650 كيلووات ساعة = 712 جنيها

‎ ‏‎200 × 0.77 = 154 جنيهًا

‏‏150 × 1.06 = 159 جنيهًا

300 × 1.28 = 384 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها ‏

ثالث عشر :استهلاك 700 كيلووات ساعة = 921 جنيهات

‎ ‏700 × 1.28 = 896 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

رابع عشر :استهلاك 800 كيلووات ساعة = 1049 جنيهات

‎ ‏800 × 1.28 = 1024 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

40 جنيها الحد الأقصى لخدمة العملاء على الفاتورة

خامس عشر : استهلاك 900 كيلووات ساعة = 1177 جنيهات

‎ ‏900 × 1.28 = 1152 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها‏

سادس عشر: استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1305 جنيهات

‎ ‏1000 × 1.28 = 1280 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها ‎‏

سابع عشر: استهلاك 1100 كيلووات ساعة = 1635 جنيها

1.45×1100=1595 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

‎‏ ثامن عشر: استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 2940 جنيها

2000 × 1.45 = 2900 جنيهًا‎

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها