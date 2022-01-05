الأرصاد تحذر السائقين من القيادة صباحا.. وتكشف موعد انتهاء الشبورة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انتشار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق التي انتشرت منذ عدة أيام، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة على بعض الطرق وتجنب القيادة صباحًا إلا في حالات الضرورة.

موعد انتهاء الشبورة الكثيفة

وعلقت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداحلة هاتفية ببرنامج إكسترا نيوز، على الشبورة المائية الكثيفة التي تسود معظم المناطق وتؤدي إلى انعدام الرؤية، لافتة إلى أنها نتاج الاستقرار في حالة الطقس.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة التي تنتشر على الطرقات في هذه الأيام تصل لمرحلة الضباب وتسببت في إغلاق بعض الطرق السريعة، مؤكدة أن الشبورة مستمرة حتى نهاية الأسبوع نتيجة لتأثرنا بمرتفع جوي.

وفيما يلي نعرض درجات الحرارة المتوقعة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 7 يناير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 05.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.