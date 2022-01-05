درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-1-2022 في مصر.. استمرار الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر، ودرجات الحرارة، والتي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 18 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 19 12

بلطيم 19 12

مطروح 17 11

السلوم 17 10

سيوة 16 08

بورسعيد 19 12

دمياط 18 11

الزقازيق 19 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 11

العريش 18 11

رفح 18 09

رأس سدر 19 11

نخل 17 05

نويبع 18 12

طابا 17 09

كاترين 12 02

الطور 23 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 13

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 07

أسيوط 18 08

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 10

أسوان 23 11

إدفو 23 11

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 20 07

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 22 15

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

وجاءت درجات الحرارة اليوم في المدن العربية، على النحو التالي:

مكة 30 19

المدينة 22 11

الرياض 17 08

المنامة 18 15

أبو ظبي 22 18

الدوحة 18 15

الكويت 17 08

دمشق 15 05

بيروت 20 16

عمان 15 06

القدس 16 07

غزة 19 11

بغداد 16 04

مسقط 22 17

صنعاء 21 09

الخرطوم 30 16

طرابلس 18 10

تونس 17 08

الجزائر 12 08

الرباط 16 08

حالة الطقس اليوم في مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأشار بيان الأرصاد، الذي صدر عن الهيئة قبل قليل، إلى تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب صباحا من 4:8 صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.