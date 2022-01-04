مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بالمنيا بسبب الشبورة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، نتيجة حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تغطي الطرق في ساعات الصباح الباكر، وضعف الرؤية على الطرق السريعة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز شرطة بني مزار، ووجود متوفى وعدد من المصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والنجدة، وبالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي ونقل بمقطورة، بالقرب من كمين قرية الشيخ فضل، وأسفر الحادث عن مصرع شخصا وإصابة 6 آخرين.

وقوع الحادث بسبب الشبورة المائية الكثيفة

أفادت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تغطي الطرق، منذ مساء أمس، حتى الصباح الباكر؛ إذ قلت الرؤية على الطريق الصحراوي، ما أدى لوقوع التصادم.

وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على الجثة داخل المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وسادت حالة من الطقس السيئ على أنحاء محافظة المنيا كافة، وظهرت شبورة مائية كثيفة بجميع الطرق، خاصة المتاخمة للمسطحات المائية والزراعات، ونتج عن ذلك حدوث ارتباك مروري، واضطر قائدي السيارات الملاكي والأجرة والنقل إلى تهدئة السرعات بسبب قلة الرؤية، حتى انقشعت بعد سطوع الشمس في فترة الظهيرة.