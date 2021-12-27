الغرف التجارية: 99% من الخضر والفاكهة في أسواق الجملة «منتج محلي»

حققت مصر اكتفاءً ذاتيًا في عدد كبير من الخضر والفاكهة نتيجة جهود الدولة في المشروعات الزراعية واستنباط سلالات جديدة ذات إنتاجية كبيرة، مدعومة بقيام الدولة بإنشاء محطات معالجة المياه لخدمة القطاع وتوفير مستلزمات الإنتاج في عدد من المحافظات ومنها الدلتا الجديدة والمليون ونصف المليون فدان، ومشروعات جنوب الوادي بتوشكي وشرق العوينات، ومشروع إنتاج تقاوي الخضر والفاكهة محليا.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عددًا كبيرًا من محاصيل الخضر والفاكهة حققت فيها مصر الاكتفاء الذاتي وأدت إلى تقليل الاستيراد، ولذلك أصبحت أسواق الجملة 99% منتج محلي الآن.

وأرجع النجيب زيادة المنتج المحلي إلى المشاريع التي تقيمها الدولة من خلال دعم رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على تراجع الاستيراد لعدد كبير من هذه المحاصيل داخل أسواق الجملة.

قصة البلح البرحي

ولفت إلى أن مصر استطاعت أن تنقل زراعة البلح البرحي الذي ينتج في العراق وزراعته في مصر فضلا عن تحقيق اكتفاء ذاتي منه وبالتالي تراجع استيراده، وكذلك الثوم والخوخ والبرقوق والمشمش والكوسة والخيار والطماطم والفاصوليا الخضراء والباذنجان وغيرها.

وأشار إلى أن صعيد مصر كان له نصيب الأسد من تلك المشروعات القومية العملاقة ولأول مرة استطاعت أسوان إنتاج أنواع عديدة من المانجو بمواصفات وجودة عالية.

عدد سلع الاكتفاء الذاتي في مصر

ورصد نائب رئيس الشعبة عدد الخضر والفاكهة التي حققت مصر فيها اكتفاءً ذاتيًا، منها الفول السوداني والموالح والرمان والبرتقال والمانجو والخوخ والعنب والبطيخ والكوسة والخيار والخس والباذنجان والبسلة والفاصوليا الخضراء والطماطم والليمون والخوخ والمانجو.