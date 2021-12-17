اختفاء شاب بالفيوم في ظروف غامضة.. وأسرته: غير مستقر نفسيا وخايفين عليه

ضاقت الحياة في وجه محمد الشاب العشريني، بعدما فشل في الحصول على فرصة عمل، ولمروره بأزمات مالية، وعدم قدرته على توفير حياة كريمة لأسرته، مما جعله يدخل في حالة نفسية سيئة، فحاولت أسرته تهدئته كثيراً وإعانته على الثقة في الله وعدم الاستسلام والرضاء بقضاء الله إلا أنّه أبى أن يسمع كلامهم، وخرج خلسة من المنزل إلى مكان غير معلوم، ولم يعد إلى منزله منذ الأمس، مما جعل أسرته تبحث عنه في كل مكان وتحرر محضراً باختفائه خوفاً من أن يكون قد أُصيب بمكروه أو أنهى حياته.

بلاغ باختفاء شاب في ظروف غامضة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغاً من أسرة شاب باختفائه، حيث خرج من المنزل وهو في حالة نفسية سيئة ولم يعد، وأنّهم يخشون أن يكون قد فعل شئ في نفسه أو تخلص من حياته.

فريق بحث للعثور على الشاب

واستمع ضباط مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، إلى أسرة الشاب المتغيب والذين قالوا أنّه يدعى محمد حسن عوض، ومقيم قرية الخلطة بيوسف الصديق، وأنّه خرج من المنزل منذ صباح أمس ولم يعد، وبحثوا عنه كثيرا ولكن لم يجدوه.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، لعمل التحريات اللازمة وتحديد مكان اختفاءه، وإعادته لأسرته.

حملات للبحث عن الشاب المختفي

على جانب آخر، نظمت أسرة الشاب المختفي حملات للبحث عنه في القرى المجاورة، كما نشرت صورته على مختلف الصفحات والمجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موضحين أنه يرتدي نفس الملابس الموجودة بالصورة، ومطالبين من يراه بإخبارهم على الفور.