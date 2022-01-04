التضامن: إنشاء 6 مراكز علاج إدمان داخل الأماكن المطورة.. بينها الأسمرات

شدد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على أهمية برنامج «الحماية من المخدرات»، إذ ذكر أن «الحماية من المخدرات»، يُعد من أهم برامج الصندوق، موضحًا أن الصندوق يستهدف حماية أهالي المناطق المطورة من المخدرات والإدمان، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أن الصندوق يعمل على أكثر من محور، سواء الوقاية الأولية أو الكشف المبكر عن المخدرات أو العلاج.

126 ألف زيارة منزلية للتوعية من المخدرات داخل المناطق المطورة

وأضاف «عثمان»، خلال تصريحات لبرنامج «نشرة الأخبار»، على قناة «Extra news»، أنه تم تنفيذ برنامج «الحماية من المخدرات» في 6 أماكن مطورة من بينها «حي الأسمرات»، إذ تم إنشاء 6 مراكز لعلاج الإدمان بداخلهم، كما أن برنامج الحماية من المخدرات يعمل على عدة محاور، مؤكدة أن الصندوق نفذ أكثر من 126 ألف زيارة منزلية للتوعية من المخدرات داخل المناطق المطورة، وما يجاورها من مناطق.

تدريب ما يقارب من 250 شاب متطوع من أهالي المناطق المطورة

وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن حملات التوعية، تجرى عن طريق متطوعين من أهالي المناطق، فالصندوق درب ما يقارب من 250 شاب متطوع من أهالي المناطق المطورة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الصندوق يمتلك 28 مركز علاجي على مستوى المحافظات، و6 عيادات أهلية داخل المناطق المطورة، وهناك تعاون وتجاوب كبير من أهالي المناطق المطورة.

توفير الدعم لما يقارب من 140 ألف مريض إدمان خلال 2021

وأردف أن الصندوق ساهم في توفير الدعم لما يقارب من 140 ألف مريض إدمان منهم 6 آلاف مريض داخل المناطق المطورة خلال عام 2021 فقط، مؤكدا على أن هناك تعاون وتجاوب كبير من أهالي المناطق المطورة، و خلال الفترة التجريبة للمراكز تردد ما يقارب من 116 مريض إدمان، ونتوقع زيادة العدد فور التشغيل الرسمي للمراكز.