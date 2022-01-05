سعر الدولار يواصل استقراره في البنوك.. 15.64 جنيه للشراء بـ«الأهلي»

واصل سعر الدولار، اليوم الأربعاء، الاستقرار أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، بالتزامن مع ارتفاعه أمام العملات العالمية الرئيسية، في أول أيام التداول بالعام الجديد 2022.

استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم

سجّل سعر الدولار نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع في البنك الأهلي المصري، أما في بنك مصر استقر الدولار أيضًا مقابل الجنيه المصري، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، وصل سعر الدولار إلى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، بينما تداول سعر الدولار في بنك قناة السويس عند سعر 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

ووفقًا لأسعار الصرف الرسمية، في البنك المركزي، سجّل سعر الدولار أمام الجنيه المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

وداخل شبكة فروع المصرف المتحد، وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم، إلى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، فيما سجّل الدولار داخل بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.

سعر الدولار عالميًا

شهد سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعًا أمام العملات الرئيسية، في أول أيام التداول في عام 2022، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية، وتوقع المستثمرين أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» رفع أسعار الفائدة خلال العام الجديد، بحسب شبكة «روسيا اليوم».

وكان مؤشر الدولار، قد ارتفع بنسبة 0.552% وتراجع اليورو 0.64% إلى 1.1295 دولار، والدولار في سبيله لتحقيق أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 17 ديسمبر.

وتراجع الين الياباني 0.17% إلى 115.27 ين مقابل الدولار، بينما كان أحدث تداول للجنيه الإسترليني 1.3482 دولار، منخفضا 0.35%، وارتفعت العملة التركية 1.7% إلى 12.960 ليرة للدولار، لكنها كانت منخفضة في تعاملات مبكرة عند 13.92، فيما وانخفض سعر عملة بتكوين المشفرة 1.61% إلى 46587.63 دولار.

وكانت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الحساسة لتوقعات رفع أسعار الفائدة، ارتفعت جنبًا إلى جنب مع السندات لأجل خمس سنوات، إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2020.