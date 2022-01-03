تراجع جديد لليرة التركية أمام الدولار.. ومصرفيون: أسعار الفائدة السبب

استمر تراجع الليرة التركية، اليوم، أمام سلات العملات الأجنبية ومنها «الدولار، اليورو، الجنيه الاستراليني، الفرنك السويسري، اليوان الصيني، الين الياباني».

وفقدت الليرة التركية العام الماضى نحو 66% من قيمتها وأرجع متعاملون في سوق الصرف استمرار تراجع العملة، بالرغم من دعم البنك المركزي التركي، إلى تخفيض أسعار الفائدة وزيادة التضخم وهو ما تسبب في سحب عدد كبير من المودعين لأموالهم واستبدالها بالمعدن النفيس.

ووجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة خطابات لحثّ المواطنين على إعادة أموالهم مرة أخرى للبنوك، مشيرًا إلى أن تقلبات سعر الصرف في الفترة الأخيرة كان تحت السيطرة إلى حد كبير، ودعا المواطنين المحتفظين بالذهب الذي يقدر بـ5 آلاف طن، إلى الاتجاة نحو البنوك معربًا عن ثقته في أن الشركات ستزيد أرباحها بعد تطبيق القرارات الجديدة.

وبدأت الليرة التركية عامها الجديد 2022، باستمرار التراجع، إذ انخفضت بنحو 1.17% أمام الدولار الأمريكي، ثم سجلت تراجعًا جديدًا وصل الى 3.78% ليرة تركية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين.

أسعار الليرة التركية أمام 6 عملات رئيسية

وتراجعت الليرة التركية أمام الدولارالامريكى لتباع بـ 13.80 دولار، اليوم الإثنين، وسجلت العملة الخضراء ارتفاعا بنسبة 3.8% أمام الليرة التركية، وارتفع اليورو أمام العملة التركية بنسبة 3.85%، وبيع بسعر 16.66 ليرة تركية، وسجّل سعر الجنيه الاسترليني ارتفاعا أمام الليرة التركية بنسبة 2.93%، ليباع بسعر 18.58 ليرة.

وبِيع اليّن الياباني اليوم بسعر 11.91 ليرة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 3.22%، وسجّلت الليرة التركية تراجعا أمام الفرنك السويسري بنسبة 3.13%، ليباع بسعر 15.02 ليرة، فيما سجّل اليوان الصيني ارتفاعا أمام الليرة التركية، اليوم بنسبة 3.38% ليباع بسعر 215 ليرة.