العليا للفيروسات تحذر من موجة البرد: تسبب إصابة بكورونا وإنفلونزا معا

حذّر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المواطنين، من موجة الطقس البارد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن برودة الطقس تعتبر بيئة خصبة للفيروسات التنفسية، لافتًا إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى سيؤدي إلى انتشار الفيروسات التنفسية التي منها ازدواجية الإنفلونزا وفيروس كورونا.

موجة البرد

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، يجب الحذر من تغيير الجو المفاجئ مما يعرض الشخص للإصابة، مؤكدا الإنفلونزا مع كورونا قد تحدث مشكلة نتيجة تشابه الأعراض، مما تؤدي إلى وجود خطورة على صحة المواطن.

وتابع، ويجب على أي شخص حال الشعور بأي أعراض مرضية التواصل مع الطبيب المختص وإجراء الفحوصات الطبية التي تثبت الإصابة من عدمها.

التجارب السريرية

وأضاف عضو العليا للفيروسات التنفسية، أن مصر استخدمت دواء ميرك الأمريكي لعلاج فيروس كورونا، في التجارب السريرية الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أحد الشركات الوطنية ستبدأ الشهر المقبل في إنتاج أقراص ميرك.

وكشف أنها تستخدم لمدة 5 أيام، جرعتين في اليوم، ويمنح للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض في أول 3 أو 5 أيام، وكذلك الإصابات البسيطة أو المتوسطة، مضيفا أن المستشفيات نجحت في استخدام مضاد «مونوكلونال انتي بودز» في التعامل مع المصابين بكورونا، منوها إلى أنه سيتم استيراد دواء شركة فايزر خلال شهر من الآن.