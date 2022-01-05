مصدر: انخفاض أعداد إصابات كورونا بمستشفيات العزل في المنوفية

أكد مصدر مسؤول في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استمرار انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد بمستشفيات العزل في المنوفية، موضحا أنّ الانخفاض في الإصابات بدأ قبل أسبوعين بعد الوصول إلى الذروة في جميع محافظات مصر، والوضع الوبائي الحالي بات أكثر استقرارا.

تخفيف إجراءات مواجهة انتشار كورونا في المنوفية

وأضاف المصدر المسؤول في صحة المنوفية لـ«الوطن»، أنّه جرى تخفيف بعض الإجراءات المتبعة في الموجة الأخيرة لكورونا، مثل تقليل عدد الأسرّة الخاصة بالعزل الصحي لكورونا، وغلق مستشفيات عزل رئيسية، منها مستشفى الباجور المخصصة للعزل بقرار وزراي، مشددا على أنّ الحالات المصابة يتم تقديم الدعم اللازم لها.

دور بطولي للأطقم الطبية في مواجهة كورونا

وأوضح المصدر، أنّ الأطقم الطبية في المنوفية كان لها دور بطولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ اليوم الأول لظهوره، مضيفا أنّ الحالات التي تعاني من أعراض خفيفة يتم وضعها في العزل المنزلي ومتابعتها بشكل مستمر من قبل الإدارات المختلفة في مراكز ومدن محافظة المنوفية.

100 مركز لتطعيم أهالي المنوفية بلقاح فيروس كورونا

وعلى صعيد متصل، تواصل مراكز اللقاح الثابتة والمتحركة التي يزيد عددها عن 100، تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في المنوفية، والمرور على القرى في حملات مكثفة بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف، لتطعيم المواطنين باللقاح وفق خطه الدولة، كما بدأ التطعيم بالجرعة الثالثة للقاح كورونا.