مجدي البدوي: مطالب العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام مشروعة وليست فئوية

أكّد مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، مشروعية مطالب العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام مشروعة، الخاصة بالتطوير والنهوض وتحديث المعدات التي تتماشى مع التطورات التكنولوجية الجديدة، مضيفًا أنَّها تتفق مع القوانين واللوائح وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات ومستحقات العاملين.

مطالبات العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام

وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة، في بيان، صادر اليوم، إلى أنَّ العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، يحرصون في مطالبهم على استقرار الدولة ودعمهم الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تولي العمال اهتمامًا كبيرًا، باعتبارهم أهم عناصر التنمية والتقدم.

ونفى «البدوي»، مطالبة العاملين الهيئة الوطنية للإعلام بعدم تطبيق اللوائح الإدارية عليهم، مشيرًا إلى حرصهم على تطبيقها وانتظام العمل، والالتزام بالمواعيد المقررة حسب القانون.

مطالب العالمين تتماشى مع التطورات التكنولوجية

ونوه إلى مطالب العاملين الذين يبلغ عددهم نحو 30 ألف عامل ليست فئوية، وتتركز في التطوير والنهوض وتحديث المعدات التي تتماشى مع التطورات التكنولوجية الجديدة، وذلك لتقديم أفضل خدمة ومحتوى إعلامي، مع القدرة على المنافسة في السوق الإعلامية على اعتبار أنَّ الهيئة الوطنية للإعلام قطاع استراتيجي يقدم للمجتمع التوعية والإعلام المستنير لمواجهة كل التحديات الراهنة، كما تتمثل المطالب في إعادة تطوير المنظومة المالية والإدارية داخل الهيئة، وصرف العلاوات المتأخرة.

وكانت حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عقد اجتماعًا مع رؤساء القطاعات لعرض ما أسفر عنه التواصل مع وزارة المالية، من أجل صرف مستحقات العاملين بالهيئة من علاوات خاصة وترقيات وتسويات، موضحًا أنَّ وزارة المالية تبحث توفير التمويل المالي لصرف المستحقات، خلال الأيام المقبلة، وذلك لحرص الدولة على دعم الهيئة في أداء دورها الوطني وتمضي في العمل على حوكمة العمل والتحول الرقمي لتطوير جميع الجوانب فيها.